A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda maçının genel biletleri satışa çıkarıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 19:49 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 19:51
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye ile İzlanda arasındaki maçın genel bilet satışı başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından, tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir." bilgisi verildi.
Kaynak: tgrthaber.com