A Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu açıklandı

07 Haziran 2024 23:32 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 00:02

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu. Montella daha önce açıkladığı 35 kişilik aday kadroyu UEFA kuralları gereği 26'ya düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar ve Oğuz Aydın kadroda yer almayan isimler oldu. A Milli Takım'da Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle kadrodan daha önce çıkarılmıştı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 nihai kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak. EURO 2024'te turnuvanın ilk maçı 14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.

A Milli Takım, turnuvadaki ilk karşılaşmasına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. İkinci maçında 22 Haziran'da Portekiz'le karşı karşıya gelecek Türkiye, 26 Haziran'daki Çekya maçının ardından grup etabını tamamlayacak. Türkiye, gruptaki ilk iki maçını Dortmund'da, son maçını ise Hamburg'da oynayacak. Maçlara gurbetçilerin güçlü şekilde destek vermesi bekleniyor.