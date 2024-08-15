Abdullah Avcı maç sonu isyan etti! Telefonum servis edildi

15 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 00:09

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Avusturya takımı Rapid Wien'e 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Bordo-mavili kulüpte teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamalarından satırbaşları...

"UĞURCAN BİZİ AYAKTA TUTTU"

Kaleci Uğurcan Çakır'ın performansına değinen Avcı, "İlk yarıda rakibin üstünlüğü vardı. Kaptan Uğurcan bizi o bölümde ayakta tuttu. İkinci yarıda oyunun büyük bölümünü dengede götürüp sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası 3 değişiklik yapıp 4-4-2'ye döndük. Buradaki amacımız rakip sahada oynamaktı. Ancak bu oyun, bu seviyede takım savunmasını beraber yapma, baskıyı ve şiddeti doğru kullanma oyunu. Süre gittikçe oyun disiplininden kopmalar başladık. Oyun disiplininden kopmak maç kazandırmıyor. Maçın büyük bölümünde kaptan yine bizi ayakta tuttu. 1-0 geri düştük ama oyun disiplinine sadık kalırsan geri dönebilirsin. 2 pozisyonumuz var, onlar da 1-0'dan sonra. Değerlendirsen belki maça gireceksin, sonra tekrar kopmalar başladı. Sonra kırmızı kart ve 2-0. Burada dahil oyun disiplinine sadık kalman lazım. Bireysel olarak istatistik yapmak bir şey ifade etmez, o an ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Bugün rakip bizden iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

'ORGANİZE KÖTÜLÜK'

Telefon numarasının servis edildiğini belirten Avcı, "Dün basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiada çalışıyorum, bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar. Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir. Bu oyunu senelerdir fair-play ruhunda oynatmayı planlıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Kötüyüz ancak bu takımın iyi olacağını biliyorum." dedi.