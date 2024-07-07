Adana Demirspor, Mendoza ile yollarını ayırdı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 00:01 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 00:02
Adana Demirspor, Kolombiyalı kanat futbolcu Stiven Mendoza'nın sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada kulübün futbolcunun sözleşmesindeki tüm sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilerek, "Buna rağmen oyuncumuz, ailevi sebeplerini öne sürerek eşinin gelmek istememesi üzerine 4 Temmuz itibarıyla sözleşmesini haksız olarak feshetmiştir. Kulübümüz ve hukuk birimimiz konuyla ilgili girişimlerine başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Adana Demirspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Mendoza forma giydiği 14 Süper Lig maçında 3 gol kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com