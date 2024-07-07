Adana Demirspor, Mendoza ile yollarını ayırdı

07 Temmuz 2024 00:01 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 00:02

Yapılan açıklamada kulübün futbolcunun sözleşmesindeki tüm sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilerek, "Buna rağmen oyuncumuz, ailevi sebeplerini öne sürerek eşinin gelmek istememesi üzerine 4 Temmuz itibarıyla sözleşmesini haksız olarak feshetmiştir. Kulübümüz ve hukuk birimimiz konuyla ilgili girişimlerine başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Mendoza forma giydiği 14 Süper Lig maçında 3 gol kaydetti.