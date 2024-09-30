Adanaspor Başkanı Asil Bostancı istifa etti!

30 Eylül 2024 18:15 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:18

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor Başkanı Asil Bostancı istifa kararı aldığını açıkladı.

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Adanaspor​ Başkanı Asil Bostancı, sağlık​ ve ailevi sebepler nedeniyle görevinden istifa​ ettiğini duyurdu.

Bostancı'nın, turuncu beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan istifa açıklaması şu şekilde:

"Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum.

Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor A.Ş. camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

ADANASPOR'UN SEZON KARNESİ

Adanaspor bu sezon Trendyol 1. Lig'de 7 maçta aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlikle birlikte topladığı 5 puan ile puan durumunda 19. sırada kendisine yer bulabildi.