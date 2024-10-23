Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 19:02 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 19:55
Trendyol 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor, takımın başına teknik direktör olarak eski futbolcusu Adem Büyük'ü geçirdiklerini açıkladı.
Trendyol 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu görevi için Adem Büyük ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Adem Büyük, teknik sorumlu görevine getirildi.
Açıklamada, "Yine, yeniden yuvana hoşgeldin Adem Büyük." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com