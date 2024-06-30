Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 23:33 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 23:38
Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.
Akdeniz temsilcisi takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde idman yaptı.
Antrenmana koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı kondisyon koşularıyla tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
GEÇEN SEZON KARNESİ
Alanyaspor geçen sezonu 12 galibiyet ve 16 beraberlikle topladığı 52 puanla Süper Ligi 8. sırada tamamlamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com