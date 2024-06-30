Süper Lig'in büyükleri Marco Reus için yarışıyor
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 22:34 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 22:41
Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan sözleşmesi sona erip takımdan ayrılan Marco Reus için devreye girdi.
Marco Reus sözleşmesinin bitmesinin ardından efsanesi olduğu Borussia Dortmund'dan ayrıldı.
Alman Bild gazetesi, Süper Lig devlerinin yıldız oyuncunun peşinde olduğunu yazdı.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR YARIŞTA
Habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Borussia Dortmund'da 12 yıl geçiren Marco Reus, 429 maçta 170 gol, 131 asistlik performans gösterdi. Reus, Alman devinde 5 kupa kazandı.
Son şampiyonlar ligi finalinde Real Madrid'e karşı kulübede oyuna başlayıp ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com