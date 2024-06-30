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Gazi Koşusu'na Arda Güler damgası! Sevinci ikonikleşti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 20:47 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 20:52
Gazi Koşusu&#039;na Arda Güler damgası! Sevinci ikonikleşti

98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, Arda Güler'in ikonikleşen gol sevinci ile sevincini kutladı.

Bu yıl 98.’si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu'nu, Emrah Agun’un sahibi olduğu Dragon Flame isimli at kazandı. Jokey Akın Sözen’in zaferi sonrası sevinci ise dikkat çekti.

Veliefendi Hipodromu'na gelen 50 bin yarışsever, Sözen'in sevincine ortak oldu. 

Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen'den Arda Güler sevinci - Resim : 1

ARDA GÜLER SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Kupa töreni öncesinde pist kenarında poz veren Sözen, bir elini kalbine götürüp diğer eliyle gökyüzünü işaret ederek, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in gol sevinciyle benzer bir kutlama yaptı.

Gazi Koşusu'na Arda Güler damgası! Sevinci ikonikleşti - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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