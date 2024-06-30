İngiltere'den geri dönüş! Bellingham fitili yaktı, Kane işi bitirdi

30 Haziran 2024 21:36 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 21:41

EURO 2024 son 16 turu maçında İngiltere ve Slovakya karşı karşıya geldi.

AufSchalke Arena'da oynanan maçta 25. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle Slovakya 1-0 öne geçti.

Maçın son anına kadar kaleyi yoklayan İngilizler 90+5'te genç yıldızı Jude Bellingham'ın rövaşata golüyle skoru 1-1'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı.

İlk uzatma dakikasının hemen başında 91. dakikada sahneye İngilizlerin golcüsü Harry Kane çıktı. Hava topunda sert bir kafa vuruşu ile kaleci Dubravka'yı avlayan Kane'nin golüyle skor 2-1'e geldi.

EURO 2024'TE UZATMAYA GİDEN İLK MAÇ

EURO 2024 son 16 turunda oynanan İngiltere-Slovakya maçı 1-1 sona erince turnuvadaki uzatmalara giden ilk maç oldu.

İNGİLTERE YİNE KAYBETMEDİ

İngiltere, Slovakya ile daha önce oynadığı hiçbir maçı kaybetmeden bu maça çıktı.

İki takım toplam 7. maçını geride bıraktı. Bunların 6'sını İngiltere kazanırken 1 maç berabere bitti.

MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

Halil Umut Meler bu maçta düdük çalarak turnuvadaki üçüncü maçını yönetmiş oldu.

Daha önce Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.

ÇEYREK FİNAL'İN İLK MAÇI BELLİ OLDU

İngiltere, Slovakya engelini geçerek çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi oldu.

Mücadele 6 Temmuz'da Düsseldorf'ta oynanacak.