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Lionel Messi'den 'kötü' rekor! 13 yıl sonra bir ilk 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 22:57 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 23:00
Lionel Messi&#039;den &#039;kötü&#039; rekor! 13 yıl sonra bir ilk 

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2011 yılından bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın grup aşamasında gol atamadı. 

Arjantin Milli Takım kaptanı Lionel Messi, 13 yıl sonra milli takım kariyerinde 'kötü' bir rekora imza attı. 

GRUP AŞAMASINI SESSİZ TAMAMLADI

Messi, Copa America'da Arjantin adına oynanan grup aşaması maçlarında iki kez sahaya çıktı ancak gol atmayı başaramadı.

Lionel Messi'den 'kötü' rekor! 13 yıl sonra bir ilk  - 1. Resim

Bu performansıyla Messi, 2011 Copa America'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın grup aşamasında gol atamamış oldu.

Kaynak: tgrthaber.com
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