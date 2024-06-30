Lionel Messi'den 'kötü' rekor! 13 yıl sonra bir ilk 

30 Haziran 2024 22:57 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 23:00

Arjantin Milli Takım kaptanı Lionel Messi, 13 yıl sonra milli takım kariyerinde 'kötü' bir rekora imza attı.

GRUP AŞAMASINI SESSİZ TAMAMLADI

Messi, Copa America'da Arjantin adına oynanan grup aşaması maçlarında iki kez sahaya çıktı ancak gol atmayı başaramadı.

Bu performansıyla Messi, 2011 Copa America'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın grup aşamasında gol atamamış oldu.