Lionel Messi futbolu hangi takımda bırakacağını açıkladı! 'Futbolu bırakacak olmaktan korkuyorum'

13 Haziran 2024 00:47 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 00:52

Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve futbol kariyerinin son dönemini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, emeklilik ihtimali ve futbolu bırakacağı takım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAZIR HİSSETMİYORUM"

ESPN'e konuşan Messi, "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyunca bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte" dedi.

İNTER MİAMİ SON DURAK

Samimi açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, hayranlarını üzecek emeklilik kararını "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle duyurdu.

KARİYER KARNESİ

Sayısız başarıya imza atan efsane futbolcu; Barcelona, PSG ve Inter Miami formalarıyla kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.