Gennaro Gattuso, Hajduk Split'in başına geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 23:13 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 23:20
İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso, Hırvat kulüp Hajduk Split'in yeni teknik direktörü oldu. Anlaşma 2026 yazına kadar.
Hajduk Split sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Gennaro Gattuso'nun önümüzdeki sezon takımımızın teknik direktörü olacağını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla, 2026 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.
MARSİLYA KARNESİ
Gattuso, son olarak geçen sezon Fransa ekibi Olimpik Marsilya'da görev yaptı. 24 maçta görev alan İtalyan teknik adam 9 galibiyet 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.
Kaynak: tgrthaber.com.tr