Gennaro Gattuso, Hajduk Split'in başına geçti!

12 Haziran 2024 23:13 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 23:20

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Hajduk Split sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Gennaro Gattuso'nun önümüzdeki sezon takımımızın teknik direktörü olacağını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla, 2026 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

MARSİLYA KARNESİ

Gattuso, son olarak geçen sezon Fransa ekibi Olimpik Marsilya'da görev yaptı. 24 maçta görev alan İtalyan teknik adam 9 galibiyet 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.