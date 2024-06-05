Ali Çamdalı, Konyaspor ile devam edecek
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
05 Haziran 2024 21:04 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 21:05
Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Konyaspor, Ali Çamdalı ile yola devam etme kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Uzun yıllar yeşil beyazlı formamızı terleten ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa’yı aldığımız sezonlarda takım kaptanlığımızı yapan Ali Çamdalı’ya yeniden hoş geldin diyor, teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.
Konyaspor'un paylaşımında ayrıca, "MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Başkanımız Ömer Korkmaz ve 2. Başkanımız Adem Bulut katıldı." denildi.
ALİ ÇAMDALI'NIN KARNESİ
Sezonu Ali Çamdalı yönetiminde tamamlayan Konyaspor, Süper Lig'i 41 puanla 16. sırada bitirdi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr