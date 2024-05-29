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Ali Koç yeni hoca için tarih verdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
29 May 2024 21:14 - Güncelleme : 29 May 2024 21:15
Ali Koç yeni hoca için tarih verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon birlikte çalışacakları yeni teknik direktörü Cuma günü açıklayacağını duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cuma günü yeni teknik direktörün açıklanacağını belirtti.

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım üyelerle buluşmaya devam ediyor.

CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, Cuma günü anlaşma sağladıkları teknik direktörü açıklayacağını ifade etti. Ali Koç, "Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü (7 Haziran) öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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