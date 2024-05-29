Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a katıldı

29 May 2024 21:02 - Güncelleme : 29 May 2024 21:07

Süper Lig'de 239,9 milyon lira ile en yüksek yayın payını Galatasaray aldı

Süper Lig'de 239,9 milyon lira ile en yüksek yayın payını Galatasaray aldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." denildi.

A MİLLİ TAKIM İLE ÜMİT MİLLİ TAKIM BERABER KAMP YAPACAK

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran'da İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın ardından 11 Haziran'a kadar Ümit Milli Takım ile kamp yapacak ve iki antrenman maçı oynayacak.

BERTUĞ YILDIRIM'IN KARNESİ

Bertuğ Yıldırım bu sezon Stade Rennes formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol 1 asist ile oynadı.