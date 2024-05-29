Aziz Yıldırım, 3 yıl Mourinho ile beraber çalışacak!

29 May 2024 20:33 - Güncelleme : 29 May 2024 20:56

Fenerbahçe'de seçim süreci devam ediyor. Eski Başkan ve güncel seçimin Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, merak edilen Jose Mourinho görüşmelerine dahil açıklamalarda bulundu.

"3 YILLIK ANTRENÖRÜM MOURİNHO'DUR"

Aziz Yıldırım konuşmasında; "Şampiyon yapmak için geliyorum. Yoksa 'Ben şampiyon yapmayacağım etmeyeceğim' sözüm yok. Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim. Bizden sonra gelenlere Aykut Kocaman'ı sorarsınız. Öyle bir fikrimiz yok. Mourinho gelecek. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur. " dedi.

"6 SENE SONRA DİNLENMİŞ OLARAK GELDİM"

Yıldırım açıklamalarının devamında; "6 sene sonra bugün dinlenmiş olarak karşınıza geldim. Ocak ayında yine Fenerbahçe'de çalkantılı günlerdeydi. Fenerbahçe'nin başkanlığa değil sükunete ihyitacı var dedim. İlerleyen günlerde 500 imza toplayan başkan adayı olabiliyordu. Gelip bu imzayı toplayan kurumsal yapıyı inceleyemez. Demokrasi diye bunu yaptılar, yanlış yaptılar. Fenerbahçe Kulübünün başkanının yöneticilerinin yayınlamış olduğu faaliyet raporundaki bütün bilgiler doğru kabul edilir. Biz de bunun üzerine tartışırız. Sonra olaylar gelişmeye başladı. Sayın Başkan "Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Artık Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil dünyanın takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir. Hepimiz bu çatı altında kardeşçe barışık olarak ayrışma yapmadan yaşarız. Hepimiz Fenerbahçe başarısı için mücadele ederiz. Fenerbahçe üst kimliktir. Bu çatının altındayız. Bundan sonra da böyle olacak. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe'nin adamıyız." açıklamasında bulundu.

"ALACAĞINI HİBE EDİP GELSİN KONGREYE"

Aziz Yıldırım kulübün borç durumu hakkında; "Ali Koç, 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok.' dedi. Halbuki bu kitapçık öyle söylenmiyor. O alacağını hibe edip gelsin kongreye. Alacağım yok diyor ama kitapta alacak olması yanlıştır. Borcu 317 milyon euroya düşürdük diyor. Halbuki verdiği kitapta 12 milyar gözüküyor. 350 milyon euro borç gözüküyor. Söyledikleriyle dağıttıkları kitapçık aynı değil. 27-28 sezonuna kadar 150 milyon euroya yakın sporculara ödenecek borç gözüküyor. Bunları söylemiyorlar. Tek söyledikleri 'Aziz borç bıraktı gitti'. Neredeyse 200 milyondan fazla mal varlığından dolayı artımız var. Bunu ileride kalem kalem açıklayacağım. Herhangi bir borç hikayesi yok. Kendileri kendi kafalarına göre anlatıyorlar. Tüm tesisleri Fenerbahçelilere açacağız. Kulübe girip çıkabilecekler. Ayrıca stattaki düzenlemeleri yapacağız. Kombine loca hepsini yeniden düzelteceğiz. Karabosayı kaldıracağız." dedi.