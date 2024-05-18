Son dakika! Pendikspor son hafta 25 gol atamazsa Süper Lig'e veda edecek!

18 May 2024 21:00 - Güncelleme : 18 May 2024 21:36

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 40'a, Pendikspor ise 37'ye yükseltti.

PENDİKSPOR'A LİGDE KALMAK İÇİN 25 GOL GEREKİYOR!

16. sırada yer alan Ankaragücü ile Pendikspor arasında oynanan iki maç da beraberlikle sona erdi. -30 averajda olan Pendikspor son hafta Ankaragücü'nün kaybetmesini bekleyecek ve maçını 25 farklı kazanamazsa Süper Lig'e veda edecek.

Son hafta maçlarında Trabzonspor ile karşılaşacak Ankaragücü'nün -4 averajı bulunuyor.

Pendikspor'un Süper Lig'e veda etmesi neredeyse kesinleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

38. dakikada Kazımcan Karataş'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat üzerine gelen topun sahibi oldu.

44. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat iyi yer tutarak üzerine gelen topu kontrol etti.

45+2. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kitsiou, pasını kale sahasının sağ çaprazındaki Rodrigues'e çıkardı. Müsait durumdaki Rodrigues'in şutunda top, az farkla yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.