Antonio Conte, Napoli'de!

05 Haziran 2024 19:33 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 19:37

Dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin yeni adresi belli oldu. Conte, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

LAURENTIIS: "NAPOLI TARİHİNDE YENİ VE ÖNEMLİ BİR SAYFA AÇILIYOR"

Başkan Aurelio De Laurentiis açıklamasında, "Napoli'nin yeni teknik direktörünün Antonio Conte olmasından büyük gurur duyuyorum. Antonio üst düzey bir antrenör ve lider. Geçen yıl Scudetto'yu kazanmamıza yol açan döngünün sona ermesinden sonra gerekli yeniden yapılanmanın başlayabileceğinden eminim. İtalyan futbolunun zirvesinde geçen birçok sezonun ardından bugün Napoli tarihinde yeni ve önemli bir sayfa açılıyor." dedi.

CONTE: "EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Conte imza sonrası yaptığı açıklamada, "Napoli küresel öneme sahip bir yer. Burada olma fikri beni mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Bir şeyin sözünü verebilirim. Takımın ve kulübün büyümesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bağlılığım personellerimle birlikte tam bir başarı için olacak." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezona 33 yıllık şampiyonluk özlemini bitirerek giren Napoli için işler istenildiği gibi gitmemişti. Maviler ligi 53 puanla 10. sırada tamamlamıştı.