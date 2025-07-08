Arda Güler'in annesi Ancelotti'yi mi hedef aldı? Sözleri İspanyol basınında ses getirdi

Serap Güler’in “Arda artık destekleniyor” sözleri, İspanya’da Ancelotti’ye ince bir gönderme olarak yorumlandı. İspanyol basınına göre, genç yıldızın yeniden gülümsemesinin arkasında yalnızca Xabi Alonso’nun oyun planı değil, ona duyulan güven de yatıyor.

Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Borussia Dortmund karşısında elde ettiği galibiyet, Arda Güler'in kariyerinde de yeni bir sayfa açtı. Takımın başında yer alan Xabi Alonso, genç yıldızı oyunun merkezine alarak ona olan güvenini net şekilde ortaya koydu. Hal böyleyken Arda’nın annesi Serap Güler’in son açıklamaları İspanyol basınında bu değişimin gerekçelerine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

ANNE GÖZÜNDEN ARDA GÜLER

Oğlunun takım içinde son dönemde daha da önem kazanan rolü sorulan Serap Güler, “Arda, Xabi Alonso ile çok mutlu. Kampta çok motive ve kendini desteklenmiş hissediyor” ifadelerin kullandı. Anne Güler açıklamasının devamında ise "İlk maçta 45 dakika oynadı, kendimi daha önemli hissediyorum diyor. Antrenörü her zaman onunla konuşuyor, bu da ona çok iyi geliyor" dedi.

Bu sözler, Arda Güler'in yeniden doğuşunun sadece sahada değil, psikolojik olarak da tamamlandığı yorumunu beraberinde getirdi.

ANCELOTTI'YE İNCE GÖNDERME

Ancak İspanyollar, Serap Güler’in sözlerinin satır aralarında eski teknik direktör Carlo Ancelotti’ye gönderme olabileceğini de vurguladı. Zira Arda Güler, İtalyan teknik adam döneminde sınırlı süreler bulmuş, potansiyelini sahaya tam anlamıyla yansıtamamıştı. Şimdi ise Xabi Alonso yönetiminde çok daha fazla süre alıyor ve takımın önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda.

ARDA: OYUNUN İÇİNDE OLMAYI SEVİYORUM

Diğer yandan Arda Güler de yeni rolünden memnun. Cadena Ser radyosuna röportaj v eren yıldız futbolcu orta alanda görev yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ortada oynamayı daha çok seviyorum ve çok keyif alıyorum. Umarım böyle devam eder. Sistem iki ya da üç forvetli olsun fark etmiyor, oyunun içinde olmayı seviyorum" dedi.

XABI ALONSO'DAN TAM DESTEK

Teknik direktör Xabi Alonso da Borussia Dortmund karşısında alınan galibiyette iki asistle yıldızlaşan genç oyuncu için “İlk yarıda bize çok yardımcı oldu, ayağı çok iyi. Ona hep birlikte yardımcı olmalıyız. Oynadıkça daha da gelişecek" yorumunda bulunmuştu.