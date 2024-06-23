Arda Turan'dan Montella'ya destek: "Oyun planını beğendim"

23 Haziran 2024 13:33 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 13:41

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, A Milli Takım'ın EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 kaybettiği maçı yorumladı.

Nutspor YouTube kanalına konuşan Arda Turan, Vincenzo Montella'nın oyun planını beğendiğini belirterek İtalyan teknik adama destek verdi.

İşte Arda Turan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"OYUN PLANINI BEĞENDİM"

"Hepimize geçmiş olsun. Ama hiç üzülecek bir şey yok. İlk yarıdaki oyun planını çok beğendim. 4-5-1 gibi başlayıp, top rakipteyken Kaan'ı blokların arasına sokup, koşuları iyi engelledik bir süre. Ön alan baskılarını da iyi yaptık. Tabii böyle maçlarda anları doğru oynamak çok önemli. Temel bilgilerden Kerem'in kaçırdığı pozisyona bakarsak, ceza sahası içinde 3'e 3 iken alandan adama geçerken ufak bir eksikliğimiz Bernardo Silva'dan golü yememize neden oldu.

"OYUNCULARIN ENERJİLERİNDEN ÇOK MEMNUNUM"

Olaya oyun olarak bakmak istiyorum. Nasıl ki Gürcistan maçının son dakikalarında 5'liye döndüğümüzdeki zafiyeti ön plana çıkaramıyorsak, söyleyemiyorsak, burada da ilk yarıdaki duruşumuz bence önümüzdeki maçlar için bize örnek olabilir. Ama anları doğru oynayamayıp 2-0 geriye düşünce, Portekiz gibi tecrübeli takıma karşı geri dönmek çok zor. Ama ben oyuncuların enerjilerinden çok memnunum. Bizim için açıkçası maçların ilk yarılarını iyi oynamak çok önemli. Çünkü coşkuyla başlayıp, sonrasında coşku normalleşince ister istemez oyunu ele verdiğimiz durumlar oluyor.

"SAMET DE ALTAY DA MORALİNİ BOZMASIN"

Turnuvanın en önemli özelliği hiçbir algıya yenilmeden hemen Çekya maçında kafayı kaldırmalıyız. Çünkü çok iyi durumdayız. Çekya maçında alacağımız 1 puan hatta kazanmamız da hiç uzak değil. Çok umutluyum ben, takımla gurur duyuyorum. Böyle maçlar olur. Hemen kafayı kaldırmak lazım, hiçbir şey yok. Aslan gibiler, hepsini tebrik ediyorum. Samet de Altay da hiçbiri moralini bozmasın. Hemen önümüze bakmaya devam."