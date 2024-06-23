Nihat Kahveci'den milli futbolcuya sert tepki: "Piknik yapıyor"

23 Haziran 2024 13:19 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 13:32

Gürcistan galibiyetiyle EURO 2024'e başlayan A Milli Takım, F Grubu'nun 2. maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milli Takım'ın hiçbir varlık gösteremediği karşılaşmayı Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"BU MAÇ HOCAYA YAZAR"

"Eleştirilecek 100 tane konu çıkar. Montella zaten Gürcistan maçıyla "Risk almayı seviyorum ben" profilini çizen bir teknik direktör oldu. İlk maçta riskinin karşılığını aldı. Samet çok iyi oynadı. Portekiz maçında da riskler aldı. Yunus Akgün seçimiyle, 'Arda Güler yorgun' üzerinden yaptığı kadroyla risklerini aldı. Bu kez karşılığını alamadı. Bu maç hocaya yazar, yazdı. Ama şimdi bazı şeyler de hocanın elinde değil.

"ZEKİ PİKNİK YAPIYOR"

Portekiz'in gollerini bizim defans oyuncuları attırdı. Zaten birini Samet attı. Abdülkerim'in hatasıyla Cristiano 'Ofsayt mı değil mi?' dedik. Zeki, maşallah piknik yapıyor, bozmuş hattı. Ofsaytın 'O'su yok."