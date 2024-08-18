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Atalanta, Lazar Samardzic transferini açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 23:58 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 00:10
Atalanta, Lazar Samardzic transferini açıkladı!

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Lazar Samardzic Serie A takımı Atalanta'ya imza attı.

Yeni sezon öncesi adı Fenerbahçe'yle de anılan Lazar Samardzic'in yeni takımı belli oldu. Atalanta, Sırp orta saha oyuncusunu Udinese'den transfer ettiğini resmen duyurdu.

Atalanta, Lazar Samardzic'i opsiyon hakkı ve şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını bildirdi.

SEZON KARNESİ

2023-24 sezonunda Udinese forması ile 34 maça çıkan Lazar Samardzic 6 gol, 2 asistlik skor katkısı üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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