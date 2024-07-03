Avusturya-Türkiye maçında A Milli Futbol Takımı algıları yıktı! Dünya'nın gözü bu kez Hollanda-Türkiye maçında

03 Temmuz 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:47

A Milli futbol takımımızın Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmayı başarmasından sonra çeyrek finali bileti için Avusturya karşısına çıktı. Zorlu Avusturya mücadelesi sonunda 2-1 galip gelerek çeyrek finale yükselen Milli takımımız büyük bir başarıya daha imza attı.

A Milli Futbol Takımımızın başarısını ve çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçı için tgrthaber.com'a özel değerlendirmeler de bulunan uzman isimler çok kritik mesajlar verdi.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇINDA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ALGILARI YIKTI!

Tgrthaber.com özel haberler editörü Emir Yücel'e konuşan Yalçın Ayhan, Ali Naci Küçük ve Ömer Faruk Ünal yaptığı açıklamalarda birlik ve beraberlik mesajı verirken önemli ifadelerde bulundu.

Tgrthaber.com'a Milli takımımızın Euro 2024’deki başarısını ve çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda maçını değerlendiren Yalçın Ayhan şu ifadeleri kullandı:

"MAÇIN FAVORİSİ AVUSTURYA OLARAK GÖSTERİLDİ"

Futbol otoriteleri tarafından maç öncesinde favori Avusturya olarak gösterildi. Hatta Hollanda-Avusturya maçını konuşmaya başlamışlardı. Bu durum Milli takımımızın üstünde elbette bir baskı oluşturdu. Bununla birlikte daha önce oynamış olduğumuz hazırlık maçında alınan farklı mağlubiyet de bir stres oluşturdu. Ancak hem baskıyı hem de stresi öyle güzel yönettiler ki, aleyhimize olan her durumu lehimize çevirmeyi bildiler.

"ARTIK 'İYİ OYNADIK AMA KAYBETTİK ALGISI' YIKILDI"

Geçmişte katıldığımız turnuvalarda veya hazırlık maçlarında hep 'İyi oynadık ama kaybettik' fikriyatı oluyordu. Yeni dönemde genç ama tecrübeli bu jenerasyon bu algıyı da bozdu. Ezberleri bozan bir takımımız var. Evet Avrupa'nın en genç ikinci takımıyız ancak futbolcularımızın dünyanın en büyük takımlarında oynayarak tecrübe kazanıyorlar. Euro 2024 Avrupa Şampiyonasında oynadığımız 4 maçtan da anlaşılacağı gibi çok iyi bir jenerasyon yakaladık.

"HOLLANDA MAÇINA EKSTRA MOTİVASYON İLE ÇIKACAĞIZ"

Dün akşam oynanan maç öncesinde Avusturyalı oyuncuların hazırlık maçındaki skoru baz alarak yaptıkları açıklamalar, Milli oyuncularımızın daha fazla konsantre olmasını sağladı. Şu anda da Hollandalı oyuncular Cumartesi oynanacak karşılaşma için açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar oyuncularımızın motivasyonunu arttırıyor. Evet ülke olarak duygusal olabiliriz ancak bu jenerasyonumuzun oyununa baktığımızda duygulardan ziyade akıl ve mantıkla oynuyoruz. Bu genç ve tecrübeli takım kesinlikle finali hak ediyor. Umuyoruz ki Cumartesi günü Hollanda karşısında galip gelerek yarı finale çıkacağız.

Tgrthaber.com'a Milli takımımızın Euro 2024’deki başarısını ve çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda maçını değerlendiren Ali Naci Küçük şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK BÜYÜK BİR KARAKTER KOYDUK ORTAYA"

A Milli Futbol takımımız gerçek bir karakter koydu ortaya. Özellikle Merih Demiral 2 gol atmakla kalmayıp savunma anlamında da çok büyük işlere imza attı ve deyim yerindeyse adeta duvar oldu. Kalecimiz Mert Günok maçın son anlarında, neredeyse imkansız denecek bir kurtarışa imza attı. Ve çok eleştirilen teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın da hakkını vermemiz gerekiyor.

Avusturya takımının turnuva boyunca istisnasız oynadığı tüm takımlara başarılı bir şekilde uyguladığı 'Gegenpress' olarak adlandırılan yoğun ve kesintisiz baskıyı kırmak için çok iyi taktikle sahaya çıktı ve başardı. Milli takımımız çok iyi bir set oyunuyla neredeyse kusursuza yakın savunma anlayışıyla galip gelmeyi başardı.Vincenzo Montella'yı genelde kurduğu kadro ve yaptığı oyuncu değişiklikler ile değerlendiriyoruz ancak, dün akşam anlaşıldı ki rakibini çok iyi analiz etmiş ve ona bir oyun planı kurmuş.

"2008 YILINDA YAKALADIĞIMIZ BAŞARININ ÜSTÜNE ÇIKABİLİRİZ"

Hollanda eşleşmesine bakacak olursak da şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Turnuva dışına ittiğimiz Avusturya takımı, Hollanda'yı 3 defa öne geçerek mağlup etti. Avusturya maçına göre Hollanda karşısında daha fazla şansımız olduğunu düşünüyorum. Avusturya karşısında çok iyi bir teknik analizle başarılı bir oyun ortaya koyan Montella, Hollanda karşısında da iyi bir analiz ve başarılı bir oyun anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum. Futbolcularımız da hocalarının taktiksel anlayışlarını eksiksiz yerine getirecektir.

Milli takımımızda eksik ve cezalı oyuncularımız var, ancak yerlerine sahada olacak oyuncularımızın da aynı ruhla mücadele edeceğine yürekten inanıyoruz. Çok iyi bir sinerji yakaladık. 2008 yılında biliyorsunuz ki inanılmaz bir başarı yakalamıştık ve ülke olarak kenetlenmiştik. Şu anda da aynı ruh aynı mücadele var, Hollanda karşısında bu ruhla bu motivasyonla oynarsak 2008 yılında yakaladığımız başarının üstüne çıkabiliriz.

"HOLLANDA TAKIMI DAHA FAZLA KONUŞSUN"

Hollandalı oyuncuların 'Cumartesi görüşürüz' tarzında açıklamaları oldu. Bence Hollanda yönetimi ve oyuncuları daha fazla konuşmalı. Bu tarz açıklamalar bize her zaman pozitif yansımıştır. Bu tip açıklamalar büyük maçlarda her zaman ters teper. Bu açıklamaların, oyuncularımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum.

Tgrthaber.com'a Milli takımımızın Euro 2024’deki başarısını ve çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda maçını değerlendiren Ömer Faruk Ünal da şu ifadeleri kullandı:

"YOKUŞU ÇIKTIK SIRA DÜZLÜKTE"

Milli takımımız Avrupa Şampiyonasında en zor aşamaları geçti. Gruptan çıkmamız bizim için çok çok önemli bir eşikti. Kupaya giden yolda yolun yarısını geçtik bence. Yani yokuşu çıktık ve sıra düzlükte. Biz ülke olarak zoru severiz ve zora karşı daha motive oluruz. Hollanda ve eğer turu atlarsak diğer rakiplerle oynayacağımız maçlarda, önceki maçlar kadar zorlanmadan yolumuza devam ederiz.

"DÜNYA'NIN GÖZÜ BU KEZ HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA"

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da oynanmasına rağmen, adeta kendi evimizde oynuyor gibiyiz. Taraftarlarımızın bu ilgisi, takımımıza da çok büyük katkı sağlıyor. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan Türkler birleşmiş durumda. Avrupa'da, Asya'da, Balkanlar'da herkes Milli takımla yatıp kalkıyor ve oyuncular da bunu bilerek bunu hissederek mücadele veriyor.

Cumartesi oynayacağımız Hollanda maçına kadar Milli takım içinde bir kaos, bir dedikodu çıkmazsa ve bu birlik beraberlikle sahaya çıkarsak galip gelmemiz çok yüksek ihtimaldir.

Hollandalı oyuncuların yaptıkları açıklamaları da duyuyoruz. Açıkçası bu açıklamalar takımımızı kamçılayacaktır. Turnuvadaki takımların geneline baktığımızda Hollanda çok da üstün futbol oynamıyor.

Yani bana sorsalardı rakip olarak hangi takımı istersin diye, Hollanda cevabını verirdim. Acaba Hollanda takımını eleyebilir miyiz diye bir düşünceye kapılırsak diğer takımlarla hiç mücadele dahi edemeyiz. Birlik ve beraberlik içinde Cumartesi günü yeni bir zafer yazacağımıza yürekten inanıyoruz.