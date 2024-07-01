Avusturya-Türkiye maçında tüm gözler aynı anda ekranda olacak! Dev televizyonlar meydanlara kuruldu

01 Temmuz 2024 11:39 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:40

Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

Trendyol, A Milli Futbol Takımı UEFA EURO 2024 heyecanını sokaklara taşıdı. Türk vatandaşların Avusturya-Türkiye maçı için dev ekranlar kuran Trendyol, sponsorluğunu bu kez Milli destek için artırdı.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇINDA TÜM GÖZLER AYNI ANDA EKRANDA OLACAK!

A Milli Futbol Takımı UEFA EURO 2024 macerası, Trendyol sponsorluğunda Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda futbol tutkunlarının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Gruptan çıkan ay-yıldızlı takımın bir üst turdaki maçında sporseverler, Avusturya-Türkiye karşılaşmasını birlik ve beraberlik ruhuyla festival havasında izleyebilecek.

DEV TELEVİZYONLAR MEYDANLARA KURULDU

A Milli Voleybol Takımının Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024 karşılaşmalarının heyecanı da parkta yaşanıyor. Trendyol sponsorluğunda, “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’te Gürcistan, Portekiz ve son olarak Çekya karşısında verdiği mücadeleyi dev ekranda hep beraber izledi.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI 2 TEMMUZ'DA ETİLER SANATÇILAR PARKI'NDA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın partneri olarak Türkiye’yi temsil eden e-ticaret platformu, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olarak millilerin yanında olmaya devam ediyor. UEFA EURO 2024 şampiyonasındaki grup maçlarımız geride kalırken son 16 turunda ay-yıldızlı milliler, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

OLİMPİYATLAR DA PARKTA İZLENECEK

E-ticaret platformu, UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından olimpiyatlarda bir kez daha İstanbulluları sporun birleştirici gücüyle bir araya getirecek. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerin sahada olduğu her müsabakada, kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte atacak.

TRENDYOL TÜRK SPORUNA NASIL DESTEK VERİYOR?

E-ticaret platformu, Türk sporuna olan bağlılığını yıl boyunca sürdürdüğü sponsorluklar ve verdiği desteklerle ortaya koyuyor. Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında e-ticaret platformu, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor. E-ticaret platformu, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak bir ilki gerçekleştirdi. Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu da Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Doğu Avrupa’da ise e-ticaret platformu üzerinden uluslararası satışa sunuldu.