Barcelona Robert Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı!

18 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:15

İspanya La Liga devi Barcelona, 2022 yılında Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinin bu transferde dolandırıldığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Barcelona​'nın 2022 yazında 45 milyon euro'ya bonservis bedeliyle Bayern Münih​'ten kadrosun kattığı Robert Lewandowski​ transferinde dolandırıldığı ortaya çıktı.

MENAJERİ GİBİ DAVRANMIŞ

İspanyol Cadena SER'in haberine göre; Barcelona yönetimi, Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi gibi davranan sahte bir kişi tarafından dolandırıldı.

E-POSTAYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ

Bu kişinin e-posta yoluyla Lewandowski'nin transferi için menajerlere ödenen komisyonun kendisine gönderilmesini istedi.

1 MİLYON EURO DOALNDIRMIŞLAR

Barça'nın bu tuzağa düştüğü ve sahte menajerin bir işbirlikçisine ait olduğunu iddia ettiği hesaba 1 milyon Euro transfer​ ettiği ifade edildi. Ancak Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.