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Barcelona Robert Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:15
Barcelona Robert Lewandowski&#039;nin transferinde dolandırıldı!

İspanya La Liga devi Barcelona, 2022 yılında Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinin bu transferde dolandırıldığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Barcelona​'nın 2022 yazında 45 milyon euro'ya bonservis bedeliyle Bayern Münih​'ten kadrosun kattığı Robert Lewandowski​ transferinde dolandırıldığı ortaya çıktı.

Barcelona Robert Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı! - 1. Resim

MENAJERİ GİBİ DAVRANMIŞ

İspanyol Cadena SER'in haberine göre; Barcelona yönetimi, Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi gibi davranan sahte bir kişi tarafından dolandırıldı.

E-POSTAYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ

Bu kişinin e-posta yoluyla Lewandowski'nin transferi için menajerlere ödenen komisyonun kendisine gönderilmesini istedi.

Barcelona Robert Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı! - 2. Resim

1 MİLYON EURO DOALNDIRMIŞLAR

Barça'nın bu tuzağa düştüğü ve sahte menajerin bir işbirlikçisine ait olduğunu iddia ettiği hesaba 1 milyon Euro transfer​ ettiği ifade edildi. Ancak Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Barcelona Robert Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı! - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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