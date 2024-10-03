Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı canlı anlatım

03 Ekim 2024 22:10 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 23:24

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Almanya ekibi E. Frankfurt'u evinde misafir ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Beşiktaş, Alman ekibi E. Frankfurt'u evinde ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım 19. dakikada Marmoush ve 22. dakikada Ebimbe'nin golleri ile 2-0 öne geçti. Beşiktaş Immobile ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

GECENİN SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan maç sonuçları şu şekilde: (maçlar devam ediyor)

Beşiktaş 0-2 E. Frankfurt

Twente 1-0 Fenerbahçe

Athletic Bilbao 0-0 AZ Alkmaar

IF Elfsborg 1-0 Roma

PAOK 0-1 Steaua Bükreş

Porto 3-2 Manchester United

Rangers 1-4 Lyon

Union SG 0-0 Bodo/Glimt

Viktoria Plzen 0-0 Ludogorets

CANLI SKOR

1'▶️Maç başladı.

6'🚫Svensson'un pasında topla buluşan Cher Ndour merkezden topla hareketlendi. Cher Ndour'un şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

17'🚫 Gabriel Paulista'nın Marmoush'a yaptığı faul sonucu hakem Penaltı kararı verdi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

19'⚽ Marmoush, kullandığı penaltıyı filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

22'⚽ Ebimbe ile Frankfurt skoru 2-0'a getirdi.

BEŞİKTAŞ PENALTIDAN YARARLANAMADI

29'🚫 Immobile penaltı vuruşunda golü bulamadı. Kaleci topu kornere çeldi.

36'🚫 Rafa Silva'nın şutu direkten döndü.

45'⏹ İlk yarı sona erdi.

46'▶️ İkinci yarı başladı.

47'🚫Matanovic, Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile.

Frankfurt: Kaua, Kristensen, Nkounkou, Koch, Theate, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović.