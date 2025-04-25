Beşiktaş Hatayspor maçı başlıyor: İlk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında futbolseverlerin gözü Beşiktaş Park'ta oynanacak Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasına çevrildi. Tüpraş Stadyumu'nda 20.00'de başlayan maçta Adnan Deniz Kayatepe düdük çalarken, VAR'da ise Benjamin Cortus görev alıyor...

Beşiktaş-Hatayspor maçı başladı. Özellikle düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Hatayspor için karşılaşma büyük önem taşıyor.

Hatay temsilcisinin ligde kalma umutlarını sürdürebilmesi için bu maçtan mağlup ayrılmaması ve aynı zamanda alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR: İLK 11'LER

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Serkan Emrecan Terzi, Amir, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Immobile

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Cengiz Demir, Massanga Matondo, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Joelson, Stransberg.