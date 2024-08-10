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Beşiktaş, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 19:21 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 19:22
Beşiktaş, Samsunspor maçı için Samsun&#039;a geldi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk maçında Samsunspor ile yarın oynayacağı maç için Samsun şehrine geldi.

Siyah Beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na indi.

Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında karşılayan taraftarlar, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek verdi.

Siyah-beyazlı kafile otobüs ile konaklayacağı otele geçti.

Samsunspor-Beşiktaş maçı yarın saat 21.45'te.

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Kaynak: tgrthaber.com
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