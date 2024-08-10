Beşiktaş, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 19:21 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 19:22
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk maçında Samsunspor ile yarın oynayacağı maç için Samsun şehrine geldi.
Siyah Beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na indi.
Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında karşılayan taraftarlar, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek verdi.
Siyah-beyazlı kafile otobüs ile konaklayacağı otele geçti.
Samsunspor-Beşiktaş maçı yarın saat 21.45'te.
Kaynak: tgrthaber.com