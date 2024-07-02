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Beşiktaş Talisca için yeniden devreye girdi! İstenen bonservis belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Spor Arena
02 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:07
Beşiktaş Talisca için yeniden devreye girdi! İstenen bonservis belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için Beşiktaş'ın bir kez daha devreye girdiği öne sürülürken Al-Nassr'in Talisca için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kadrosuna Rafa Silva'yı katarak transfer dönemin hızlı giren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla iz bırakan Talisca'nın Süper Lig'e dönebileceği iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ TALİSCA İÇİN YENİDEN DEVREDE

Hürriyet'in haberine göre; Brezilyalı yıldız 10 numara bir kez daha Beşiktaş'ın radarına girdi.

Haberde Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldız için Beşiktaş'ın temaslarını sıklaştırdığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın Al-Nassr ile anlaşması halinde Talisca'yı imza için İstanbul'a getireceği ifade edildi.

Beşiktaş Talisca için yeniden devreye girdi! İstenen bonservis belli oldu - 1. Resim

13 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Al-Nassr'ın Anderson Talisca için  13 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Brezilyalı futbolcunun Suudi ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

25 MAÇTA 25 GOL-4 ASİST

Al-Nassr, Talisca'yı 2021-22 sezonu başında Guangzhou FC'den 8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Geride bıraktığımız sezon toplam 25 maça çıkan Talisca 25 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

Kaynak: Spor Arena
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