Beşiktaş Talisca için yeniden devreye girdi! İstenen bonservis belli oldu
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için Beşiktaş'ın bir kez daha devreye girdiği öne sürülürken Al-Nassr'in Talisca için talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kadrosuna Rafa Silva'yı katarak transfer dönemin hızlı giren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla iz bırakan Talisca'nın Süper Lig'e dönebileceği iddia ediliyor.
BEŞİKTAŞ TALİSCA İÇİN YENİDEN DEVREDE
Hürriyet'in haberine göre; Brezilyalı yıldız 10 numara bir kez daha Beşiktaş'ın radarına girdi.
Haberde Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldız için Beşiktaş'ın temaslarını sıklaştırdığı vurgulandı.
Beşiktaş'ın Al-Nassr ile anlaşması halinde Talisca'yı imza için İstanbul'a getireceği ifade edildi.
13 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Al-Nassr'ın Anderson Talisca için 13 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
Brezilyalı futbolcunun Suudi ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
25 MAÇTA 25 GOL-4 ASİST
Al-Nassr, Talisca'yı 2021-22 sezonu başında Guangzhou FC'den 8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Geride bıraktığımız sezon toplam 25 maça çıkan Talisca 25 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.