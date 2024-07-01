Beşiktaş Haller'in peşini bırakmıyor! Yöneticilere istediği dev rakamı iletti

01 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:34

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transferde dünya devlerinin kapısını çalıyor.

Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Borussia Dortmund'da forma giyen Sebastien Haller için resmî görüşmelere başladı. Alman kulübüyle yapılan temaslarda bonservis bedelinin 9-10 milyon euro civarında olacağı konuşuldu.

30 yaşındaki oyuncu Türkiye'de ancak 10 milyon euroluk teklif gelirse oynayabileceğini menajerine iletti. Siyah beyazlı yöneticiler bu transferde pes etmiş değil.

HASAN ARAT'TAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Beşiktaşlı kurmaylar, Haller'in menajeriyle yapılan yeni görüşmede indirim istedi. Başkan Hasan Arat'ın "Haller'in son dönemlerdeki performansı iyi değil. Geçen sezon ligde gol atamadı. İstediği ücreti Avrupa'da kimse vermez. Ajax'taki günlerine dönmesi için Beşiktaş'a ihtiyacı var" dediği öğrenildi.

Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.