Stuttgart, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'u transfer listesine aldı!
Bundesliga takımı Stuttgart, Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy için harekete geçti. EURO 2024 için Türkiye'nin kadrosunda yer alan forvet turnuvada henüz süre bulamadı.
Beşiktaş'ın transferdeki gözde ismi olan yıldız oyuncu Semih Kılıçsoy'a bir talip daha çıktı. A Milli Takım'la birlikte EURO 2024'te yer alan Semih Kılıçsoy Alman ekibinin takibine girdi.
Bild'de yer alan habere göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Stuttgart, Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.
KARTAL'DA HEDEF 20 MİLYON EURO
Yine haberde yer alan bilgiye göre; Stuttgart, Beşiktaş'ın 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli bekliyor olması nedeniyle transferde zorlanabilir.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın minimum 25 milyon Euro değer biçtiği genç futbolcunun, altyapısından çıktığı Beşiktaş ile 4 yıllık daha sözleşmesi var.
Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performansla oynadı.