Stuttgart, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'u transfer listesine aldı!

01 Temmuz 2024 22:35 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 22:39

Beşiktaş'ın transferdeki gözde ismi olan yıldız oyuncu Semih Kılıçsoy'a bir talip daha çıktı. A Milli Takım'la birlikte EURO 2024'te yer alan Semih Kılıçsoy Alman ekibinin takibine girdi.

Bild'de yer alan habere göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Stuttgart, Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.

KARTAL'DA HEDEF 20 MİLYON EURO

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Stuttgart, Beşiktaş'ın 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli bekliyor olması nedeniyle transferde zorlanabilir.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın minimum 25 milyon Euro değer biçtiği genç futbolcunun, altyapısından çıktığı Beşiktaş ile 4 yıllık daha sözleşmesi var.

Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performansla oynadı.