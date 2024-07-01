Fransa, Belçika engelini geçerek adını çeyrek finale yazdırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 20:53 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:02
Turnuvanın favori takımları arasında bulunan Fransa, Belçika'yı 85. dakikada bulduğu golle eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
EURO 2024 son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.
Düsseldorf Arena'da oynanan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda Fransa tek kale oynadığı maçta aradığı golü 85. dakikada buldu. Oyuna sonradan giren Kolo Muani'nin kaydettiği gol skoru 1-0'a getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı 1-0 kazanan Fransa turu geçti.
Fransa çeyrek finalde Portekiz-Slovenya eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Rabiot bu turda görev alamayacak.
Kaynak: tgrthaber.com