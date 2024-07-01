Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu!

01 Temmuz 2024 20:46 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:28

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu! 5 maç yapacak

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu! 5 maç yapacak

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'ten bonservisi alınarak takıma transfer edildiği duyuruldu.

Çağlar Söyüncü geçen sezon Fenerbahçe forması altında 16 maçta forma giyerken 2 gol sevinci yaşamıştı.

BONSERVİS BEDELİ 8.5 MİLYON EURO

Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken; Atletico Madrid'e bonservis bedeli olarak 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

KAP'a yapılan açıklamada; "Club Atletico de Madrid kulübüne toplam Transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir." denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü’ye bir kez daha Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz." denildi.