Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu!
Fenerbahçe geçen sezon Atletico Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile birlikte transfer ettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'ten bonservisi alınarak takıma transfer edildiği duyuruldu.
Çağlar Söyüncü geçen sezon Fenerbahçe forması altında 16 maçta forma giyerken 2 gol sevinci yaşamıştı.
BONSERVİS BEDELİ 8.5 MİLYON EURO
Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken; Atletico Madrid'e bonservis bedeli olarak 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
KAP'a yapılan açıklamada; "Club Atletico de Madrid kulübüne toplam Transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir." denildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü’ye bir kez daha Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz." denildi.