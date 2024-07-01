Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu! 5 maç yapacak

01 Temmuz 2024 20:25 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 20:28

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, 11-27 Temmuz'da Avusturya ekibi LASK'ın ev sahipliği ve Match Pr organizasyonuyla "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katılacak.

Organizasyonun açılış müsabakası, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.30'da Galatasaray ile LASK arasında Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf, 18 Temmuz'da Trencin, 24 Temmuz'da Lecce ve 27 Temmuz'da da Parma ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu 4 karşılaşma da TSİ 20.30'da başlayacak.