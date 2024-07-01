Can Uzun, Bundesliga devine transfer oluyor!

01 Temmuz 2024 21:07 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:11

18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun'un yeni sezondaki adresi merak ediliyordu.

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te yıldızı parlayan Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a Transfer oluyor.

Can Uzun'un yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; forvet oyuncusunun transferi 24 saat içinde resmileşecek.

CAN UZUN TRANSFERİ NÜRNBERG İÇİN REKOR

Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon Euro artı bonus maddelerle 3 milyon Euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon Euroluk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak.

Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak.