Can Uzun, Bundesliga devine transfer oluyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 21:07 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:11
A Milli futbolcu Can Uzun, gelecek sezon Eintracht Frankfurt formasını terletecek. Can Uzun'un Bundesliga ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun'un yeni sezondaki adresi merak ediliyordu.
Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te yıldızı parlayan Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a Transfer oluyor.
Can Uzun'un yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; forvet oyuncusunun transferi 24 saat içinde resmileşecek.
CAN UZUN TRANSFERİ NÜRNBERG İÇİN REKOR
Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon Euro artı bonus maddelerle 3 milyon Euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon Euroluk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak.
Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak.
Kaynak: tgrthaber.com