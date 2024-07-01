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Can Uzun, Bundesliga devine transfer oluyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 21:07 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:11
Can Uzun, Bundesliga devine transfer oluyor!

A Milli futbolcu Can Uzun, gelecek sezon Eintracht Frankfurt formasını terletecek. Can Uzun'un Bundesliga ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun'un yeni sezondaki adresi merak ediliyordu.

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te yıldızı parlayan Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a Transfer oluyor. 

Can Uzun'un yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; forvet oyuncusunun transferi 24 saat içinde resmileşecek. 

CAN UZUN TRANSFERİ NÜRNBERG İÇİN REKOR

Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon Euro artı bonus maddelerle 3 milyon Euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon Euroluk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak. 

Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak. 

Can Uzun rekor transferle ayrılıyor: 5 yıllık imza tamam

Kaynak: tgrthaber.com
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