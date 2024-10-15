Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 23:09 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:12
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, milli takımının Güney Kıbrıs'a karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Rashica'nın sakatlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova, Güney Kıbrıs ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Milot Rashica maçın 16. dakikasında aldığı darbe sonucu maçı tamamlayamadan oyundan çıktı.
Rashica'nın sağlık durumu ilerleyen günlerde netleşecek.
Kaynak: tgrthaber.com
Rashica sakatlığı çok üzücü umarım kötü değildir