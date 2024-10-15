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Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 23:09 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:12
Beşiktaş&#039;a Rashica&#039;dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, milli takımının Güney Kıbrıs'a karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Rashica'nın sakatlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

UEFA Uluslar Ligi​'nde Kosova​, Güney Kıbrıs​ ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş​'ta forma giyen Milot Rashica​ sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milot Rashica maçın 16. dakikasında aldığı darbe sonucu maçı tamamlayamadan oyundan çıktı. 

Rashica'nın sağlık durumu ilerleyen günlerde netleşecek.  

Milot Rashica - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

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Kaynak: tgrthaber.com
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Arif15 Ekim 2024 23:20

Rashica sakatlığı çok üzücü umarım kötü değildir

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