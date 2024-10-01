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Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçını yönetecek hakem belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:53
Beşiktaş&#039;ın Eintracht Frankfurt maçını yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynayacağı Eintracht Frankfurt maçını yönetecek hakem açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş​, UEFA Avrupa Ligi​'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt​ ile mücadele edecek.

Zorlu maçın hakem kadrosu belli oldu.

İSKOÇ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek.

Beaton’un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Christopher Graham olacak.

Beşiktaş - Frankfurt maçında VAR koltuğunda Nicholas Walsh, AVAR'da da Steven McLean oturacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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