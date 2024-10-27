Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kötü haber!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ekim 2024 23:46 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 23:47
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan futbolcuların Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta sakatların son durumunun netlik kazandığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın Galatasaray maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sakatlığı bulunan 3 futbolcunun, derbide forma giyemeyeceği aktarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com