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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kötü haber!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ekim 2024 23:46 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 23:47
Beşiktaş&#039;ta Galatasaray derbisi öncesi kötü haber!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan futbolcuların Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig​'in 10'uncu haftasında Galatasaray​'a konuk olacak Beşiktaş​'ta sakatların son durumunun netlik kazandığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mert Günok​, Gabriel Paulista​ ve Milot Rashica'nın Galatasaray maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sakatlığı bulunan 3 futbolcunun, derbide forma giyemeyeceği aktarıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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