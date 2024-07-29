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Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu: 3 yıllık anlaşma sağlandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Ajansspor
29 Temmuz 2024 14:21 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:22
Onur Bulut&#039;un yeni takımı belli oldu: 3 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki bek oyuncusunun yeni adresi de belli oldu. Başakşehir, Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut'u bonservisiyle kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisi, Onur Bulut ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

42 MAÇTA 1 GOL-3 ASİST

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş için 42 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Kaynak: Ajansspor
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