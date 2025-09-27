Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a kötü haber!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a kötü haber geldi. Kulübün sağlık ekibi, orta sahanın yıldızlarından Demir Ege Tıknaz'da ödem tespit etti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a kötü haber!
Burak Ayaydın
27.09.2025
27.09.2025
Sergen Yalçın adına kadrosunda kritik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Demir Ege Tıknaz için resmi açıklamada bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN DEMİR EGE TIKNAZ DUYURUSU

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

https://x.com/Besiktas/status/1971985403084406909

DEMİR EGE TIKNAZ'IN PERFORMANSI

Beşiktaş ile yeni takvim yılında 10 maça çıkan Demir Ege, bu süreçte 498 dakika süre almış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a kötü haber!

Sıkça Sorulan Sorular

DEMİR EGE TIKNAZ HANGİ TAKIMA KİRALANMIŞTI?
Genç yetenek, geçen sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de geçirmişti.
