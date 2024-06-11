Can Uzun'un Nürnberg'i yeni teknik direktörü Miroslav Klose'yi açıkladı!

11 Haziran 2024 18:09 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:12

Can Uzun'un forma giydiği, Bundesliga 2 takımı Nürnberg, teknik direktörlük koltuğuna Miroslav Klose'yi getirdiğini açıkladı.

İmza töreninde Miroslav Klose gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"NÜRNBERG'E KARŞI OYNAMAK TATSIZDI"

"Yaklaşık 1 hafta önce temaslara başladık ve hemen anlaştık. Kulübün değerleri benim fikirlerime uyuyor. Ben içgüdüsel bir insanım ve bu konuda hemen iyi hislere kapıldım. Nürnberg'e karşı oynamak her zaman tatsızdı. Son zamanlarda Bundesliga 2'yi yakından takip ediyordum çünkü bu ligde bir takımın başına geçmek istiyordum." ifadelerini kullandı.

"HEDEF KOYMAK KÜSTAHLIK OLUR"

Açıklamasına devam eden Klose, "Topa sahip olmak ve sahada bir hakimiyet sağlamak istiyorum. Bir antrenör olarak bunu savunuyorum. Kendimi pozitif bir adam olarak tanımlayabilirim. İşe yarayacak bir temel oluşturmak için ilk adımlar önemli olacaktır. Herhangi bir hedef ilan etmek küstahlık olur." dedi.

Son olarak Altach'ı çalıştıran Klose, 24 maçta 0.83 puan ortalaması tutturmuştu.