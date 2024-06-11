Cristiano Ronaldo'nun takımına yıldız kaleci transfer ediliyor!

11 Haziran 2024 17:54 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:00

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Rafa Silva kararını verdi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Rafa Silva kararını verdi

Son yıllarda büyük yıldızları ülke takımlarına çeken Suudi Arabistan'a bir yıldız transferi daha geliyor.

The Athletic'in haberine göre, İtalyan devi Juventus'un file bekçisi Wojciech Szczesny, Cristiano Ronaldo'nun da top koşturduğu Al Nassr'a gidiyor.

Tecrübeli kaleci yıllık 19 milyon euro'dan 2 senelik sözleşmeye imza atacağı konuşulurken takımı Juventus ile hala devam eden 1 yıllık kontratı bulunmakta.

JUVENTUS'TA 271 MAÇ

Al Nassr'a transferi beklenen Wojciech Szczesny, 2017'den bu yana Juventus'un kalesini korurken 7 sezonda toplam 271 maçta forma giydi.