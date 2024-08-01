Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: "Tarihin en iyilerinden olabilir"

01 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:59

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampla sürdüren Real Madrid, özel maçta Milan'a 1-0 mağlup oldu. İtalyan ekibine galibiyeti getiren gol 55. dakikada Samuel Chukwueze'den geldi.

ARDA GÜLER 45 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Arda ikinci yarı başlarken yerini Nicola Paz'a bıraktı.

CARLO ANCELOTTİ'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda yaptığı açıklamada Arda Güler'den övgüyle bahsederek "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

"BU SEZON ROLÜ DAHA BÜYÜK OLACAK"

Ancelotti, "Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak." şeklinde konuştu.