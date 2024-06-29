Davinson Sanchez'in gol attığı maçta Kolombiya farklı kazandı

29 Haziran 2024 13:33 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:42

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2024'de D Grubu ikinci haftasında Kolombiya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

DAVİNSON GOLÜNÜ ATTI

State Farm Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kolombiya, 3-0 kazandı. Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetti.

KOLOMBİYA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya yükselten Kolombiya, 1 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Brezilya, Paraguay'ı 4-1 ile geçti ve puanını 4 yaparak ciddi bir avantaj elde etti.