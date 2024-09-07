Dele Alli, Real Betis'e doğru adım adım!

07 Eylül 2024 21:22 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 21:14

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'ye LaLiga takımı Real Betis'in talip olduğu iddia edildi.

LaLiga takımı Real Betis, bonservisi elinde bulunan İngiliz orta saha Dele Alli'yi gündemine aldı.

El Nacional'in haberine göre; Real Betis, Isco'nun sakatlanmasının ardından serbest statüde bulunan oyuncuları araştırmaya başladı. Haberde, Betis cephesinde Dele Alli'nin öne çıktığı ve teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de bu transfere onay verdiği kaydedildi.

Real Betis'in 28 yaşındaki Dele Alli'ye 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve oyuncudan haber beklediği ifade edildi.