E Grubu son maçlarla tamamlandı! Romanya ve Belçika yoluna devam ediyor

26 Haziran 2024 21:04 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:10

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu!

EURO 2024'te E Grubu, oynanan iki maçla tamamlandı.

GRUBUN FAVORİSİ BELÇİKA İKİNCİ OLARAK ÇIKTI

İlk yarının golsüz beraberlikle bittiği Belçika - Ukrayna mücadelesinde ikinci devrede de gol sesi çıkmadı.

Belçika böylece grubu 2. sırada tamamladı ve son 16 turunda D Grubu'nun ikincisi Fransa'nın rakibi oldu.

Ukrayna ise grubu son sırada bitirerek turnuvaya veda etti.

ROMANYA AVERAJLA İLE GRUP LİDERİ OLDU

Slovakya mücadelede gol perdesini 24. dakikada Duda ile açtı. Romanya 37. dakikada kazandığı penaltıyla durumu eşitledi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı.

Romanya bu sonuçla zirveye yerleşti ve son 16 turuna grup lideri olarak yükselmeyi başardı. Romanya'nın sıradaki rakibi F Grubu mücadelelerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

Slovakya ise 4 puanla grubu 3. sırada bitirerek en iyi üçüncüler kontenjanıyla son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.