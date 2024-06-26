Çekya - Türkiye maçının 11'leri açıklandı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 20:58 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:53
Ay-yıldızlılar, F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşılaşıyor. İşte 11'ler...
EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Türkiye ile Çekya karşı karşıya geliyor.
11'LER AÇIKLANDI
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Coufal, Barak, Chytil, Provod, Jurasek, Krejci, Hlozek, Soucek
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, İsmail, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
HAKEM TRİOSU ROMANYA'DAN
Türkiye ile Çekya maçını Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.
Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.
Kaynak: tgrthaber.com