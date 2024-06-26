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Çekya - Türkiye maçının 11'leri açıklandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 20:58 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:53
Çekya - Türkiye maçının 11&#039;leri açıklandı

Ay-yıldızlılar, F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşılaşıyor. İşte 11'ler...

EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Türkiye ile Çekya karşı karşıya geliyor.

11'LER AÇIKLANDI

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Coufal, Barak, Chytil, Provod, Jurasek, Krejci, Hlozek, Soucek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, İsmail, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

HAKEM TRİOSU ROMANYA'DAN

Türkiye ile Çekya maçını Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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