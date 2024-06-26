West Ham United kaleci transferini bitirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 19:18 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 19:23
Premier Lig takımı West Ham United, Sheffield United'la sözleşmesi biten Wes Foderingham'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Premier Lig ekibi West Ham United, yeni sezon öncesinde bir transferi daha açıkladı.
Londra temsilcisi yaptığı açıklamada Sheffield United'la sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Wes Foderingham'la 2 yıllık anlaşmaya varıldığı açıkladı.
WES FODERINGHAM'IN PERFORMANSI
Son olarak Sheffield United forması giyen Wes Foderingham, Futbol kariyerinde Rangers, Swindon Town, Bromley, Crystal Palace ve Fulham formalarını terletti.
Geçen sezon Sheffield United'da 31 maçta forma giyen Foderingham, kalesinde 79 gol gördü. 33 yaşındaki kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapattı.
Kaynak: tgrthaber.com