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Nuri Şahin forvet transferini bitirdi! Serhou Guirassy, Dortmund'ta!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 20:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 20:43
Nuri Şahin forvet transferini bitirdi! Serhou Guirassy, Dortmund&#039;ta!

Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Serhou Guirassy'yi Borussia Dortmund'un kadrosuna kattığı iddia edildi.

Stuttgart forması giyen Serhaou Guirassy'nin kulübüne ayrılma kararını bildirdiği ifade edilmişti. Arsenal ve Milan'ın radarına giren futbolcu, Borussia Dortmund forması giymeye hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 17.5 MİLYON EURO 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, futbolcuyla her konuda anlaştı. Borussia Dortmund, bu transfer için Stuttgart'a futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon euroyu ödeyecek.

GUIRASSY'NİN SEZON PERFORMANSI

Guirassy geçen sezon Stuttgart forması altında 30 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 30 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.Bundesliga'nın gol kralı Gineli Serhou Guirassy, Avrupa'nın da zirvesinde - Son Dakika Spor Haberleri

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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